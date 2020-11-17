أول تعليق من شادي رضوان بعد الانضمام لـ نادي البنك الأهلي

نجح مجلس إدارة نادي البنك الأهلي في الحصول علي خدمات شادي رضوان لاعب النادي الأهلي لمدة موسم علي سبيل الإعارة استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز .
وكتب رضوان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بشكر النادي الأهلي ومجلس الإدارة ع موافقتهم ع إعارتي لمدة موسم واحد لنادي البنك الأهلي خطوه كنت محتاجها وخطوة مهمة في مستقبلي، ان شاء الله اكون عند حسن الظن واقدم موسم كويس للفريق ولنفسي".
وفي وقت سابق أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى فريق البنك الأهلي لمدة سنة، على سبيل الإعارة.
وأتم أمير توفيق الاتفاق مع مسئولي البنك الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعارة اللاعب، وذلك في إطار منح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات.
وكان البنك الأهلي أعلن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبا الأهلي".
يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.
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