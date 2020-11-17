الرياضة

بعد مخالطته محمد النني .. هاشتاج الشناوي يتصدر تويتر

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دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الشناوي بعد مخالطته لـ محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي المصاب بفيروس كورونا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

- "‏إصابة النني بفيروس كورونا ربنا يشفيه ويحرس محمد الشناوي، هما من كورونا للجونة لكن انت عندك بطولة يارب استرها".

- "‏ربنا يستر علي لاعبين الأهلي من كورونا لأنهم خالطوا " النني" و هم الشناوي و أيمن أشرف و حمدي فتحي و مجدي أفشه ربنا يرجعهم بألف مليون سلامه و نتمنى الشفاء لكل اللاعبين المصريين من هذا الوباء العالمي".

- " ‏بندقه عمال يكلم مراسلين علشان يتأكد من بس ان الشناوي كان قاعد جنب النني اليوم كله وممكن يكون اتصاب هو كمان".

- " ‏‏هو لا قدر الله لو الشناوى اتعدى؛ نقدر بعدها نقول ان لعيبه المنتخب (أهلى وزمالك) كلهم P و النهائى الفقر دا مش هيتلعب فى معاده!". 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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