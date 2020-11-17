وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
- "إصابة النني بفيروس كورونا ربنا يشفيه ويحرس محمد الشناوي، هما من كورونا للجونة لكن انت عندك بطولة يارب استرها".
- " بندقه عمال يكلم مراسلين علشان يتأكد من بس ان الشناوي كان قاعد جنب النني اليوم كله وممكن يكون اتصاب هو كمان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مخالطته محمد النني .. هاشتاج الشناوي يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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