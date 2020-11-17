بيبو هيشيل الكاس.. تركي آل الشيخ يدخل في نقاش مع عمرو أديب بسبب الأهلي والزمالك

وعلق عمرو أديب على الفيديو،: "طلعلى الفيديو ده النهارده علشان يفكرنى باليوم اللي كان ميسي موجود فيه في بيت المستشار تركى ال الشيخ اكبر النجوم واشهر الاسامى شوفناها فى المملكه سواء فى مجال الرياضه او بعد كده فى مجال الترفيه. ايام جميله ترجع قريب ان شاء الله"
ورد عمرو أديب على تركي ال الشيخ قائلا "ايه علاقه ميسي ومصر بالماتش.. شوف سياده المستشار... انتهى عصر انتصارات الاهلى عالزمالك.. وحنكسب الماتش والكاس.. ومصطفى محمد حيجيب جول او اتنين .. مع احترامى ليك وكابتن بيبو".
ولم يفوت تركي ال الشيخ رد عمرو أديب، وعلق عليه "ده في الاحلام ... الفنله الحمراء في الملعب بمن حضر ... السر في الشعار والجمهور ... وحتطلع في برنامجك يوم ٢٧ ان شالله وبيبو صورته مع الكاس وحيكون الضغط عندك مش مزبوط يومها ".
ومن المقرر ان يلتقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة.
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