نادر السيد: غياب محمد النني سيؤثر على الفراعنة فى مباراة توجو

قال نادر السيد، حارس منتخب مصر السابق، أن غياب محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، بعد الإصابة بفيروس كورونا سيؤثر على الفراعنة.
وأضاف نادر السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:" "إصابة محمد النني ستؤثر على منتخب مصر، في مباراته أمام توجو، حمدي فتحي لاعب جيد لكنه يفتقد للخبرات الدولية".
وأردف :"كل منتخب وله نجمه الخاص ، الأرجنتين تملك ميسي والبرتغال رونالدو وكذلك مصر لديها محمد صلاح".
وتابع :" كنت أفضل خوض مباراة توجو الأولى، برأسي حربة مصطفى محمد وكوكا، وأتمنى اعتماد حسام البدري في مواجهة توجو غدا، على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب".
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