سبب فشل انضمام عصام الحضري لنادي زد

أعلن محمد دياب العضو المنتدب لنادي "إف سي زد" عن توقف المفاوضات مع عصام الحضري اسطورة حراسة مرمي منتخب مصر استعدادا لإنضمامه للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية وعودته للعب كرة القدم بعد الاعتزال .

وقال دياب، في تصريحاته : خلال اجتماع النادي بعصام الحضري؛ تحدثنا في الفنيات، وتفقد الملعب والمنشآت الجديدة، ولم نتطرق للحديث عن الأمور المادية".

وأضاف : سبب عدم اتمام الاتفاق مع الحارس التاريخي؛ هو ضيق الوقت لانه ليس كافيا لتفعيل الارتباط الموسم القادم وكان كل الحديث عن فنيات كرة القدم وبعديه تماما عن الماديات والامور المالية التى لم يتم التطرق اليها في ذلك الوقت .

ووجه العضو المنتدب الشكر لعصام الحضري علي تفكيره للعودة للملاعب عبر بوابة نادي زد متمنيا له التوفيق خلال الفترة القادمة.