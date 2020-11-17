جماهير الأهلي تدعم رامي ربيعة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #النجمة_التاسعة_ياربيعة، دعما له وللاعبي الأهلي؛ لتحقيق لقب بطولة دوري ابطال افريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

- "‏‎#النجمه_التاسعه_ياربيعه مدافع من طراز فريد بيتميز انه بيطلع بالكورة من تحت بطريقه صح كورته حلوة مميز جدا في ضربات الرأس قوية ان شاء الله كل الدعم والثقه انك هتتحقق دورى الابطال السنادي مع الفريق".

- " ‏رجوله ورامي بطوله اكتر لاعب معروف امكانياته للجميع رغم كل الاصابات مر بيها الا انه راجل بيعرف يعمل كل حاجه عشان عارف التيشرت الي لابسه ابن النادي قلبا وقالبا قائد المستقبل لعبت ماتشات مهمه كتيرة ف حياتك وكنت قدها دايما ي بطل وجت اللحظه الاهم ف حياتك ‎#النجمه_التاسعه_ياربيعه "

- " ‏‎#النجمه_التاسعه_ياربيعه بطولة انتوا تجيبوها، رجالة وتعملوها، 60 ملــيون يستنوها.. واحنا معاكوا لآخر ثانية، صوتنا حِماكوا وفرحتنا بالدنيا".