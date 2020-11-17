الترسانة يضم أحمد وجيه لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة

نجح مجلس إدارة نادي الترسانة، في الحصول على خدمات أحمد وجيه لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة ضمن استعدادات الشواكيش لخوض منافسات دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة.

يأتى ذلك ضمن استعدادات الفريق للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز بعد الموسم الكارثي الماضي وكان مهددا بالهبوط للقسم الثالث لولا قرار الاتحاد المصري لكرة بإلغاء الهبوط .