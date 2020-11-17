أخبار الرياضة.. ميدو يهاجم محمد صلاح.. وزير الشباب يتحدث عن عدد الجماهير في نهائي أبطال إفريقيا

نشر موقع "دوت الخليج" في الساعات الاولي من صباح يوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية، والتي جاءت على النحو التالي:

تحدث الثنائي التونسي علي معلول نجم الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك عن اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية في نهائي دورى أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري .

أعلن محمد دياب العضو المنتدب لنادي "إف سي زد" عن توقف المفاوضات مع عصام الحضري اسطورة حراسة مرمي منتخب مصر استعدادا لإنضمامه للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية وعودته للعب كرة القدم بعد الاعتزال .

نشر الإعلامي عمرو أديب فيديو له مع تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ولاعب برشلونة ليونيل ميسي في زيارته الأخيرة للملكة العربية السعودية.

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق انتقادات كبيرة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي؛ بعد مشاركته في فرح أخيه وإصابته بفيروس كورونا المستجد، وابتعاده عن المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا مع المنتخب الوطني .

أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبيتها لجميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني نجم المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي، حيث ظهرت إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

قال نادر السيد، حارس منتخب مصر السابق، أن غياب محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، بعد الإصابة بفيروس كورونا سيؤثر على الفراعنة.

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في إستاد القاهرة فى نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر القادم.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بخصوص نادي الزمالك، بعد عمل لجان التفتيش الإداري المكلفة بمهمة المراجعة على أكثر من نادٍ .