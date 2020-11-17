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انت الان تتابع تفاصيل خبر مباراة الأهلي والزمالك 2020 .. نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولي فى التاريخ والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر جميع عشاق وجماهير الكرة المصرية والكرة العربية والإفريقية مباراة الأهلي والزمالك، النهائي المرتقب ببطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر لها أن تقام يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، ويعتبر هذا اللقاء تاريخي، لأنها تعتبر المرة الأولي في تاريخ قارة أفريقيا أن يلتقي فريقين من نفس الدولة .
مواعيد مباريات الأهلي والزمالك القادمة
نعرض عليكم مواعيد مبارايات الأهلي والزمالك المتبقية هذا الموسم، وهما مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمباريات المتبقية ببطولة كأس مصر، بعد أن أعلن عنها الإتحاد المصري لكرة القدم وهي:
|البطولة
|المباراة
|الملعب
|التوقيت
|ربع نهائي كأس مصر
|الأهليxأبوقير
|ملعب برج العرب
|السبت 21 نوفمبر 2020
|ربع نهائي كأس مصر
|الزمالكxنادي مصر
|ملعب السويس
|السبت 21 نوفمبر 2020
|نهائي دوري أبطال أفريقيا
|الأهليxالزمالك
|ستاد القاهرة
|الجمعة 27 نوفمبر 2020
|المربع الذهبي لكأس مصر
|( الزمالكxنادي مصر)x طلائع الجيش
|ستاد برج العرب
|الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
|المربع الذهبي لكأس مصر
|(الأهليxأبوقير)x الاتحاد السكندري
|ملعب السويس
|الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
|نهائي كأس مصر
|الفائزين من المباراتين السابقتين
|ستاد القاهرة
|السبت 5 ديسمبر 2020
موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF ، عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الموافق 27/11/2020 بستاد القاهرة، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة .
وأكد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي عن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة بشكل رسمي وأكيد، أما بالنسبة لمسألة حضور الجمهور فالأمر ما زال محل دراسة، في ظل إنتشار فيروس كورونا، الأمر الذي قد يجعل الحضور الجماهيرى مقتصر علي عدد قليل فقط من جمهور الفريقين .
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