مباراة الأهلي والزمالك 2020 .. نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولي فى التاريخ

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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر جميع عشاق وجماهير الكرة المصرية والكرة العربية والإفريقية مباراة الأهلي والزمالك، النهائي المرتقب ببطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر لها أن تقام يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، ويعتبر هذا اللقاء تاريخي، لأنها تعتبر المرة الأولي في تاريخ قارة أفريقيا أن يلتقي فريقين من نفس الدولة .

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك القادمة

نعرض عليكم مواعيد مبارايات الأهلي والزمالك المتبقية هذا الموسم، وهما مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمباريات المتبقية ببطولة كأس مصر، بعد أن أعلن عنها الإتحاد المصري لكرة القدم وهي:

البطولة المباراة الملعب التوقيت ربع نهائي كأس مصر الأهليxأبوقير ملعب برج العرب السبت 21 نوفمبر 2020 ربع نهائي كأس مصر الزمالكxنادي مصر ملعب السويس السبت 21 نوفمبر 2020 نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهليxالزمالك ستاد القاهرة الجمعة 27 نوفمبر 2020 المربع الذهبي لكأس مصر ( الزمالكxنادي مصر)x طلائع الجيش ستاد برج العرب ا لثلاثاء 1 ديسمبر 2020 المربع الذهبي لكأس مصر ( الأهليxأبوقير)x الاتحاد السكندري ملعب السويس ا لثلاثاء 1 ديسمبر 2020 نهائي كأس مصر الفائزين من المباراتين السابقتين ستاد القاهرة السبت 5 ديسمبر 2020

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF ، عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الموافق 27/11/2020 بستاد القاهرة، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة .

وأكد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي عن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة بشكل رسمي وأكيد، أما بالنسبة لمسألة حضور الجمهور فالأمر ما زال محل دراسة، في ظل إنتشار فيروس كورونا، الأمر الذي قد يجعل الحضور الجماهيرى مقتصر علي عدد قليل فقط من جمهور الفريقين .