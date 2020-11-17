انت الان تتابع تفاصيل خبر مروان محسن بالنيابة العامة بعد صدمه لموظف بسيارته والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتابع النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقها بشأن قيام مروان محسن لاعب النادي الأهلي بصدم موظف بسيارته، وذلك أثناء سير اللاعب بشارع ثروت بالجيزة، لمعرفة أسباب الواقعة وكيف حدثت، وتنتظر النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الحادث، بالإضافة إلي إستماع لأقوال الشهود الذين كانوا حاضرى الواقعة، وتسجيلات كاميرات الفيديو الموجودة بالشارع .

أما عن الحالة الصحية للموظف، فقد جاء التقرير الطبي الخاص به بأنه مصاب ببعض من الكدمات والجروح في أماكن متفرقة من جسده، ولديه كسر فى أحد اليدين، وتم على الفور نقل المصاب للمستشفى وعمل الإسعافات اللازمة له، وأصبحت حالته مستقرة الآن .

وقام وكيل النيابة بالإستماع لأقوال مروان محسن لاعب النادي الأهلي، حيث قال اللاعب، أنه تفاجئ بشاب يستقل دراجة ويسير عكس السير، وظهر أمامة فجأة ولم يستطع تفاديه، وبعد أن قام اللاعب بالإصطدام به، قام مسرعاً ونقله إلي أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة .

وأعلنت النيابة أنه تم إخلاء سبيل اللاعب بعد أن تم تنازل المصاب عن المحضر وتصالحه معه، ويأتي هذا الخبر في ظل حالة من الترقب بالوسط الرياضي المصرى بشكل عام، وهي مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020 بإستاد القاهرة .