رئيس اتحاد الكرة يطمئن على بعثة منتخب مصر فى توجو

أجرى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، عدة اتصالات هاتفية مع بعثة المنتخب الوطني الموجودة في توجو برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ، يرافقه الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة، للاطمئنان على جميع أعضاء البعثة.

وأشار رئيس الاتحاد ، إلى أنه رغم مشاركته بطبيعة الحال أعضاء البعثة أحزانهم على اصابة أحد أبنائه بفيروس كورونا ، إلا أنه في الوقت نفسه على ثقة من الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها محمد النني والتي ستمكنه بمشيئة الله من تخطي هذه المحنة التي لم يعد أحد في العالم في معزل عنها أو بعيد من التعرض لها.

وأكد عمرو الجنايني، على ثقته في جميع اللاعبين وأعضاء جهازهم الفني وما يتمتعون به من عزم واصرار لإعادة منتخب بلادهم إلى مكانته الطبيعية، مشيرا إلى ارتياحه الكامل للاجراءات التي اتخذتها ادارة البعثة للحفاظ على سلامة أعضائها.

يذكر أن الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطنى، ومحمد النني لاعب ارسنال الانجليزي تعرضا للإصابة بفيروس كورونا ودخل كل منهما فى الحجر الصحى.