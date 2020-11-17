تقام اليوم، الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة مصر وتوجو، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا، بجانب البرتغال وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية.
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020، على النحو التالي..
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية × جامايكا - 06:30 مساءً - KSA Sports 1 HD
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا × البرتغال - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 2
فرنسا × السويد - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3
إسبانيا × ألمانيا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 1
تصفيات كأس أمم إفريقيا
رواندا × الرأس الأخضر - 03:00 مساءً
مدغشقر × ساحل العاج - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
إثيوبيا × النيجر - 03:00 مساءً
ليسوثو × بنين - 03:00 مساءً
السودان × غانا - 03:00 مساءً بي إن سبورتس 7.
توجو × مصر - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 7.
أنغولا × جمهورية الكونغو- 06:00 مساءً.
جمهورية إفريقيا الوسطى × المغرب - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 8.
سيراليون × نيجيريا - 06:00 مساءً
تنزانيا × تونس - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 7.
ناميبيا × مالي- 09:00 مساءً.
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية
فنزويلا × تشيلي 11:00 مساءً
الإكوادور× كولومبيا 11:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.
أوروجواي × البرازيل 01:00 صباحًا (الأربعاء)- بي إن سبورتس 2.
باراجواي × بوليفيا 01:00 صباحًا (الأربعاء)- بي إن سبورتس 3.
بيرو × الأرجنتين 02:30 صباحًا (الأربعاء)- بي إن سبورتس 1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب مصر في مهمة جديدة أمام توجو.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 - 11- 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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