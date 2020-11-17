منتخب مصر في مهمة جديدة أمام توجو.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 - 11- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة مصر وتوجو، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا، بجانب البرتغال وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020، على النحو التالي..