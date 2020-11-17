تصفيات كأس العالم 2022.. الأرجنتين تسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بيرو

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي لاستعادة نغمة الانتصارات في لقاء الليلة، بعد التعادل مع باراجواري 1 - 1 في الجولة الماضية.
في المقابل يتسلح منتخب بيرو بعامل الأرض من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام التانجو، وتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب التصفيات.
ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط، خلف منتخب البرازيل المتصدر بـ 9 نقاط، بينما يتواجد منتخب بيرو في المركز الثامن بنقطة وحيدة.
ويلتقي الليلة أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من تصفيات أمريكا الجنوبية، فنزويلا مع تشيلي، الإكوادور مع كولومبيا، أوروجواي مع البرازيل، وباراجواي مع بوليفيا.
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