تصفيات كأس العالم 2022.. قطار البرازيل يصطدم بطموحات أوروجواي.. الليلة

يحل منتخب البرازيل ضيفا ثقيلا على نظيره الأوروجوياني، الليلة، في تمام الواحدة صباحا، على ملعب سينتيناريو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويسعى قطار البرازيل لمواصلة دهس منافسيه في التصفيات بتحقيق الفوز على الأوروجواي في مباراة الليلة، لمواصلة التربع على الصدارة.

ويعد منتخب البرازيل الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة حتى الآن في مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية، حيث خاض 3 مباريات فاز بهما جميعا.

في المقابل يطمح منتخب الأوروجواي في انتزاع الثلاث نقاط من السيلساو للتساوي مع البرازيل في النقاط، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى مونديال 2022.

ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز الرابع بـ 6 نقاط.