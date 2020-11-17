يحل منتخب البرازيل ضيفا ثقيلا على نظيره الأوروجوياني، الليلة، في تمام الواحدة صباحا، على ملعب سينتيناريو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ويسعى قطار البرازيل لمواصلة دهس منافسيه في التصفيات بتحقيق الفوز على الأوروجواي في مباراة الليلة، لمواصلة التربع على الصدارة.
ويعد منتخب البرازيل الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة حتى الآن في مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية، حيث خاض 3 مباريات فاز بهما جميعا.
في المقابل يطمح منتخب الأوروجواي في انتزاع الثلاث نقاط من السيلساو للتساوي مع البرازيل في النقاط، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى مونديال 2022.
ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز الرابع بـ 6 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصفيات كأس العالم 2022.. قطار البرازيل يصطدم بطموحات أوروجواي.. الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.