توقعات الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر قبل نهاية دوري ابطال افريقيا

ينتظر جميع مشجعي كرة القدم، داخل القارة السمراء يوم ال27 من الشهر الجاري، علي احر من الجمر لمشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا، بين ناديي الأهلي والزمالك، حيث لاول مرة في تاريخ بطولة دوري ابطال افريقيا يقام النهائي بين فريقين من نفس الدولة ويصادف انهما الاهلي والزمالك، اصحاب اكثر عدد فوز بالبطولة في القارة.

حيث سبق وقد حصل النادي الاهلي علي اكبر عدد فوز بالبطولة داخل القارة السمراء برصيد 8 القاب وياتي في المركز الثاني نادي الزمالك برصيد 5 القاب قارية.

وعلي غير المتوقع فقد استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي مع أبو قير للأسمدة و الزمالك مع إف سي مصر فى ربع نهائي كأس مصر يوم 21 نوفمبر الجارى رسميًا، وتقرر إقامة مباراة الأهلي مع أبو قير للأسمدة فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية , بينما يواجه الزمالك وإف سى مصر فى استاد الجيش بالسويس بالثامنة مساءً في نفس اليوم.

ويخشي الكثير من مشجعي المارد الاحمر والفارس الابيض اجهاد بعض اللعيبة من القوام الاساسي او اصابتهم خلال لقاءات دور ال8 من كاس مصر.

ورصدت عدسة صدي البلد اراء جماهير قطبي الكرة المصرية حول مبارياتهم في ربع نهائي كاس مصر امام ابو قير للاسمدة نادي اف سي مصر.

حيث قال احمد مدحت احد مشجعي الكرة : الزمالك فريق كبير ولكن نادي اف سي مصر فريق عنيد حيث كان قد قدم مباراة قوية في الدور الاول للموسم الماضي وتعادل مع الزمالك في الدور الثاني من نفس الموسم, بينما سوف يفوز الاهلي بسهولة في مباراته امام نادي ابو قير للاسمدة.

واكد جمال علي ان : اتوقع فوز الاهلي علي ابو قير للاسمدة بسهولة واتوقع ايضا مباراة باداء عالي من الزمالك خاصة بسبب الدرب الحالي للزمالك.

واوضح معاذ عمرو ان : الاهلي مع مدربه الحالي بيتسو موسيماني يقدم اداء عالي وسوف يفوز بنتيجة كبيرة قد لا تقل عن 4 اهداف نظيفة, بينما سوف يتعادل الزمالك امام اف سي مصر وقد يلجئ لركلات الجزاء الترجيحية.

وصرح كريم محمد ان : لقاء الزمالك امام اف سي مصر سوف يكون لقاء صعب حيث قد واجه الزمالك من قبل نادي اف سي مصر وجاءت نتائج المباريات سلبية للزمالك وانه يتوقع فوز الزمالك باللقاء بنتيجة هدف نظيف, وعلي الجانب الاخر سوف يفوز الاهلي باقل مجهود امام نادي ابي قير للاسمدة.

ويقول شريف خالد : الاهلي مع مدربه الجديد بيتسو موسيماني يقدم اداء استثنائي ومن المتوقع فوز الاهلي علي ابو قير للاسمدة بنتيجة لا تقل عن ثلاثة اهداف دون رد.

ويري اشرف سعيد انه : سوف يؤثر اللقائين علي اداء لعيبة الاهلي والزمالك حيث قد يعانون من اجهاد عقب انتهاء المباراة وسوف يلعب البعض منهم وهة خائف ان يصاب قبل مباراة النهائي وسوف يواجه لاعبي القطبين مشاكل عديدة بسبب توقيت اللقاء خاصة انه قبلالنهئي المنتظر باقل من اسبوع.