رسميًا.. إطلاق الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات اليوم

ينطلق اليوم، الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020، دوري كرة القدم المجتمعي للسيدات، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يلعب الموسم الأول من الدوري السعودي للسيدات في 3 مدن فقط (الرياض - جدة - الدمام)، وتبدأ أعمار المشاركات من 17 عامًّا، وستكون البطولة بنظام المجموعات في الدور الأول، وخروج المغلوب في الدور الثاني، وفي المباراة النهائية يحصل الفائز على 500 ألف ريال بالإضافة إلى كأس البطولة.

وستقام منافسات الدوري بمشاركة 607 لاعبة من 24 فريق، حيث تم تقسيم الفرق في جدة والرياض إلى مجموعتين في كل مدينة، فيما تقام منافسات الدمام بنظام الدوري من مجموعة واحدة.

وأنهت اللجنة المنظمة للدوري كافة الاستعدادات للالتزام بالبروتوكول الطبي وفقا للإجراءات الاحترازية للمسابقات الرياضية والصادرة من وزارة الرياضة.