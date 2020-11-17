دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا في نزهة كروية أمام السويد

يستضيف منتخب فرنسا نظيره السويدي اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب فرنسا مباراة اليوم بدون ضغوطات بعد ضمان التأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي، عقب الفوز على البرتغال بهدف دون رد في الجولة الماضية.

في المقابل، يطمح منتخب السويد في انتزاع الثلاث نقاط من الديوك للارتقاء إلى المركز الثالث، حال تعثر كرواتيا أمام البرتغال سواء بالتعادل أو الهزيمة.

ويتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية برصيد 13 نقطة ويحل منتخب البرتغال ثانيا بـ 10 نقاط، بينما وكرواتيا ثالثا بـ 3 نقاط بهدف الأهداف عن منتخب السويد متذيل الترتيب.

ويلتقي اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها من دوري الأمم الأوروبية، كرواتيا مع البرتغال في تمام العاشرة إلا ربع مساءً.

يذكر أن منتخب البرتغال هو حامل النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية.