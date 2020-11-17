مفاجأة رمضان صبحي.. تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام توجو

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية أمام توجو فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدري، إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل قطع شوط كبير فى حسم التأهل إلى منافسات الأمم الأفريقية.



واستقر البدري على ملامح تشكيل منتخب مصر لمواجهة توجو اليوم، والذى من المقرر أن يشهد عددا من التغييرات عن المواجهة الماضية، واستقر البدرى على الدفع بأحمد توفيق فى مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هانى والذى يغيب بسبب الإصابة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحمدى فتحى، والذى تأكدت مشاركته فى مباراة اليوم بجوار طارق حامد بعد إيقاف عمرو السولية وإصابة محمد الننى بفيروس كورونا.



وأصبحت فرص رمضان صبحي قوية فى التواجد فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر اليوم بسبب المستوى المميز الذى ظهر عليه فى المباراة الماضية أمام توجو فى الجولة الثالثة، ومن المقرر أن تأتى مشاركة صبحى على حساب أحمد زيزو بسبب الإجهاد الذى يعانى منه نتيجة المجهود الوفير الذى قدمه فى المباراة الماضية.



ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر بتشكيل مكون من: ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوى .

خط الدفاع: أحمد توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدى فتحى وطارق حامد وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد.



يذكر أن منتخب مصر نجح فى تحقيق الفوز فى المباراة الماضية أمام توجو بهدف دون رد عن طريق محمود الونش، ورفع المنتخب رصيده إلى 5 نقاط محتلا بها المركز الثانى فى ترتيب المجموعة خلف جزر القمر المتصدر بـ 8 نقاط.