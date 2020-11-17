برنامج غذائي خاص للاعبي سيراميكا كليوباترا

وضع الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالتنسيق مع هيثم شعبان المدير الفني للفريق برنامجا غذائيا خاصا للاعبين خلال معسكر الفريق المغلق بالاسماعيلية.
واتفق طبيب الفريق مع الجهاز الفني على هذا البرنامج طوال فترة المعسكر، للحفاظ على القوام الرياضي للاعبين، والقياسات البدنية المثالية التي وصلوا إليها خلال الفترة الماضية.
وتم تنسيق البرنامج الغذائي مع إدارة فندق الإقامة، حيث يشرف طبيب الفريق بنفسه على البرنامج، ويتابع تنفيذها مع كل وجبة، مع اللاعبين.
وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين العناصر المنضمة حديثا للنادي، واللاعبين القدامى للفريق.
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