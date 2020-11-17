من بينها إصابة لوشيسكو بكورونا.. 3 أزمات تضرب الهلال السعودي قبل ديربي الرياض

يعاني نادي الهلال من أزمات عديدة قبل مواجهة النصر، المقرر لها، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة ، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان".

ويستهدف نادي الهلال لتحقيق الفوز على النصر في ديربي الرياض، لمواصلة تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد النصر في المركز الـ 13 بـ 3 نقاط.

ويستعرض "دوت الخليج" 3 أزمات تواجه الهلال قبل ديربي الرياض:

1- إصابة لوشيسكو بكورونا:

أعلن نادي الهلال السعودي، أمس الإثنين إصابة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتعد إصابة لوشيسكو ضربة موجعة للهلال، حيث سيغيب المدرب الروماني عن تحضيرات الفريق لموقعة النصر، لتواجده بالحجر الصحي، كما سيغيب بشكل كبيرة على اللقاء.

2- تأكد غياب المعيوف:

أكدت الفحوصات الطبية إصابة عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الأساسي بتمزق بالعضلة الخلفية، وتأكد غيابه عن ديربي الرياض.

ووفقا لتقارير صحفية، فأن عبد الله المعيوب سيحتاج إلى شهرا للعودة إلى الملاعب مجددا.

غموض موقف الدوسري والشهراني:

حالة من الغموض تحيط بموقف ثنائي فريق الهلال سالم الدوسري وياسر الشهراني من المشاركة أمام النصر.

وتعرض سالم الدوسري لإصابة في عضلة الفخذ اليسرى خلال ودية المنتخب السعودي أمام جاميكا، بينما يعامي الشهراني من إصابة من عضلة الساق اليسرى.

ولم يتضح حتى الآن موقف الثنائي من المشاركة أمام النصر، ليواصل الهلال معاناته قبل ديربي الرياض.