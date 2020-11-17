ليس النني فقط.. إصابة أحد أطقم طائرة منتخب مصر في توجو بكورونا

تأكد إصابة أحد أفراد اطقم الطائرة التى نقلت منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى توجو استعداد لخوض منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية بفيروس كورونا.

وخضع طاقم الطائرة الخاصة المرافق مع بعثة منتخب مصر إلى مسحات طبية مع المنتخب بمجرد الوصول إلى توجو ، وأكدت المسحات الطبية إصابة أحد أفراد الطائرة بالكورونا وكذلك الحال بالنسبة لـ محمد الننى لاعب منتخب مصر.ودخل فرد طاقم الطائرة فى عزل تام ، ومن المقرر ان يعود مع بعثة منتخب مصر بشكل طبيعى مع الننى خاصة وأن الطائرة بها كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع مثل هذه المواقف حال وجود إصابات بكورونا .

وكان اتحاد كرة القدم قرر سفر منتخب مصر إلى توجو على متن طائرة خاصة للحد من إجهاد اللاعبين وتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة .

واستقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على ملامح تشكيل منتخب مصر لمواجهة توجو اليوم، والذى من المقرر أن يشهد عددا من التغييرات عن المواجهة الماضية، واستقر البدرى على الدفع بأحمد توفيق فى مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هانى والذى يغيب بسبب الإصابة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحمدى فتحى، والذى تأكدت مشاركته فى مباراة اليوم بجوار طارق حامد بعد إيقاف عمرو السولية وإصابة محمد الننى بفيروس كورونا.

وأصبحت فرص رمضان صبحي قوية فى التواجد فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر اليوم بسبب المستوى المميز الذى ظهر عليه فى المباراة الماضية أمام توجو فى الجولة الثالثة، ومن المقرر أن تأتى مشاركة صبحى على حساب أحمد زيزو بسبب الإجهاد الذى يعانى منه نتيجة المجهود الوفير الذى قدمه فى المباراة الماضية.

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى .

خط الدفاع: أحمد توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدى فتحى وطارق حامد وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد.