بعد تألقه مع الجزائر.. هجوم ناري على جوارديولا بسبب رياض محرز

لمانشستر سيتي

تسبب تألق رياض محرز لاعب مانشستر سيتي مع منتخب الجزائر، في هجوم الجماهير على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني

وعاني رياض محرز من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي في المباريات الماضية، إلا أنه رد على المشككين في قدراته بالتألق مع منتخب الجزائر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأشادت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي بتألق محرز مع محاربي الصحراء أمام زيمبابوي، أمس الإثنين، حيث كتبت:" رياض محرز يقود منتخب الجزائر للتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بعد التعادل بنتيجة (2-2) مع زيمبابوي.. نجم مانشستر سيتي سجل الهدف الثاني لأبطال أفريقيا بطريقة ولا أروع".

وشهدت التعليقات على صفحة السيتي الرسمية، هجوما ناريا على بيب جوارديولا، حيث جاءت كالتالي:

- أبلغوا جوارديولا أن يرى مباراة الجزائر ويشاهد كنترول محرز 100 مرة قبل التفكير في التدوير.

- حتى الآن لا تعرفوا كيفية استغلال قيمة هذا اللاعب!.

- على بلماضي ان يرسل كنترول وهدف رياض الى جوارديولا.