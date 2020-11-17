إصابة أيمن يحيى مهاجم المنتخب السعودي بفيروس كورونا

أكد تقرير تقرير سعودي، اليوم، الخميس، إصابة اللاعب أيمن يحيى مهاجم المنتخب السعودي الأول بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أيمن يحيى بفيروس كورونا، وسيتم عزل اللاعب، وفقا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة السعودية.

وتابعت الصحيفة، أن إصابة أيمن يحيى بفيروس كورونا هي الأولى في مسعكر منتخب السعودية، بعد الاشتباه في إصابة زميله عبدالله مادو، ولكن الفحوصات الطبية أثبتت سلامته.

ويستعد منتخب السعودية منتخب السعودية لمواجهة جاميكا وديا، اليوم، الثلاثاء، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.