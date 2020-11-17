منتخب شباب مصر يواجه منتخب السويس وديا.. الجمعة

اتفق الجهاز الفني لمنتخب للشباب تحت٢٠ عاما، على إقامة مباراة ودية أمام فريق منتخب السويس يوم الجمعة المقبل في تمام الثالثة مساء على استاد السويس، ضمن الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021 .

ويحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب الاتفاق علي آخر ثلاث تجارب ودية أيام 28 نوفمبر والرابع والثامن من ديسمبر قبل السفر إلى تونس في الثاني عشر من ديسمبر.

ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض اجراء جلسات تأهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار علي قائمة الفريق النهائية المقرر إرسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لاتحاد شمال أفريقيا.