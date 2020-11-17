بعد ظهور إصابتين بكورونا.. إجراء جديد من اتحاد الكرة بشأن بعثة منتخب مصر في توجو

وجاء ذلك فى ظل حرص اتحاد الكرة على الاطمئنان على كافة اللاعبين والجهاز الفنى بعد ظهور حالات كورونا وإصابة محمد الننى وأحد أطقم الطائرة بالفيروس .
ومن المقرر أن تخضع بعثة منتخب مصر إلى مسحة طبية عاجلة بمجرد الوصول إلى القاهرة وذهاب البعثة بالكامل إلى أحد الفنادق انتظارا لظهور النتائج ، والاطمئنان على الجميع قبل الذهاب إلى منازلهم واختلاطهم بأحد .
واستقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على ملامح تشكيل منتخب مصر لمواجهة توجو اليوم، والذى من المقرر أن يشهد عددا من التغييرات عن المواجهة الماضية، واستقر البدرى على الدفع بأحمد توفيق فى مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هانى والذى يغيب بسبب الإصابة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحمدى فتحى، والذى تأكدت مشاركته فى مباراة اليوم بجوار طارق حامد بعد إيقاف عمرو السولية وإصابة محمد الننى بفيروس كورونا.
وأصبحت فرص رمضان صبحي قوية فى التواجد فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر اليوم بسبب المستوى المميز الذى ظهر عليه فى المباراة الماضية أمام توجو فى الجولة الثالثة، ومن المقرر أن تأتى مشاركة صبحى على حساب أحمد زيزو بسبب الإجهاد الذى يعانى منه نتيجة المجهود الوفير الذى قدمه فى المباراة الماضية.
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