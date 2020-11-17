استعدادا للدوري.. البنك الأهلي يعسكر بالإسماعيلية

يتوجه فريق الأول لكره القدم بنادي البنك الأهلي إلى الإسماعيلية السبت المقبل،للدخول في معسكر إعداد تحت قيادة المدير الفني محمد يوسف ،استعداد للدورى الممتاز .

وحرصت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار علي توفير معسكر متميز يحقق أهداف النادي والجهاز الفني من المعسكر .

وكان البنك الأهلي أعلن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي".

يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.