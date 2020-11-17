أحمد حسن لـ مؤمن زكريا : كلنا بنحبك

نشر احمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، صور جديدة عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "انستجرام". ويظهر احمد حسن بصحبة اللاعب مؤمن زكريا، من مهرجان الفضائيات العربية. ووقف احمد حسن مع مؤمن زكريا علي المسرح، اثناء تسليم مؤمن زكريا جائزته. و علق احمد حسن علي الصور قائلا : " كلنا بنحبك كلنا بندعمك كلنا بندعيلك كلنا معاك كلنا مؤمن.. منور دايما ". و جاءت التعليقات من قبل المتابعين كالاتي : مبروك – ربنا يقومك بالسلامة يا مؤمن – ربنا يشفيه و يعافيه.



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