بالوتيلي يتلقى عرضين من الأهلي والزمالك.. واللاعب يحسم مصيره

أكد تقرير صحفي أمريكي، تنافس ناديا الأهلي والزمالك على ضم ماريو بالوتيلي مهاحم بريشيا الإيطالي السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع " bitbol" الأمريكي، أن ماريو بالوتيلي تلقى عروضا من الأهلي والزمالك، لكن اللاعب يرغب في اللعب لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي، وإثبات نفسه هناك".

وتابع الموقع، أن عروض الأهلي والزمالك كانت أقوى ماليا، إلا أن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري البرازيلي على اللعب لقطبي مصر".