لا بديل عن الفوز.. كيف يفكر البدري لتجنب كمين توجو بالتصفيات الإفريقية

رفع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة توجو بعد ساعات قليلة فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية عقد عدد من الجلسات المعنوية ، من قبل حسام البدري المدير الفنى مع اللاعبين ، والتى أكد خلالها على أهمية تحقيق الفوز فى مباراة توجو اليوم من أجل حسم التأهل إلى الأمم الإفريقية بنسبة كبيرة وعدم الدخول فى "حسبة برما" مع المنتخبات الأخرى.

وأكد البدري، على ثقته الكبيرة فى قدرات لاعبي منتخب مصر فى الفوز بمباراة اليوم رغم الغيابات الكبيرة فى صفوف الفراعنة بعد إصابة محمد صلاح ومحمد الننى بكورونا بجانب إصابة محمد هانى الظهير الأيمن الأساسى وإيقاف عمرو السولية.

واستقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على ملامح تشكيل منتخب مصر لمواجهة توجو اليوم، والذى من المقرر أن يشهد عددا من التغييرات عن المواجهة الماضية.

واستقر البدرى على الدفع بأحمد توفيق فى مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هانى والذى يغيب بسبب الإصابة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحمدى فتحى، والذى تأكدت مشاركته فى مباراة اليوم بجوار طارق حامد بعد إيقاف عمرو السولية وإصابة محمد الننى بفيروس كورونا.

وأصبحت فرص رمضان صبحي قوية فى التواجد فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر اليوم بسبب المستوى المميز الذى ظهر عليه فى المباراة الماضية أمام توجو فى الجولة الثالثة.

ومن المقرر أن تأتى مشاركة صبحى على حساب أحمد السيد زيزو، سببب الإجهاد الذى يعانى منه نتيجة المجهود الوفير الذى قدمه فى المباراة الماضية.



يذكر أن منتخب مصر نجح فى تحقيق الفوز على حساب توجو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما قبل عدة أيام فى القاهرة فى الجولة الثالثة ورفع الفراعنة رصيده إلى 5 نقاط محتلا بها المركز الثانى خلف جزر القمر المتصدر برصيد 8 نقاط.