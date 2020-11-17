بعد التراجع عن فاروق.. أحمد توفيق يدخل حسابات الأهلي في الصفقة التبادلية مع بيراميدز

دخل أحمد توفيق، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حسابات القلعة الحمراء، في إطار الصفقة التبادلية التي سيحصل بمقتضاها الفريق السماوي علي أحمد الشيخ، وتراجعت الإدارة الحمراء عن ضم محمد فاروق بسبب عدم الحاجة الفنية لجهوده مع تكدس هذا المكان بمركزه.

وبعد جلسة مطولة بين بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق ولجنة التخطيط، في وجود محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة، تم الاتفاق على التفاوض مع بيراميدز للحصول على أحمد توفيق، خاصة أن هناك أزمة في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي.

ووافق مسئولو بيراميدز بشكل مبدئي على منح أحمد توفيق الضوء الأخضر للرحيل للقلعة الحمراء، وتم الاتصال فعليًا باللاعب المتواجد مع المنتخب الوطني في توجو، والذي رحب بالعرض فعليًا وبات على أعتاب خطوات قليلة للانتقال للقلعة الحمراء عقب عودته برفقة الفراعنة.

وكان بيتسو موسيماني تحفظ علي فكرة ضم محمد فاروق بسبب وجود وفرة في مركزه من بينها محمود كهربا وجونيور أجايي ومحمد شريف العائد بجانب طاهر محمد طاهر، وتم طرح أكثر من اسم للدخول في الصفقة التبادلية مع بيراميدز، كان من بينها عبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي، لكن تم الاستقرار في النهائية على ضم أحمد توفيق للاستفادة منه في مركز الظهير الأيمن.