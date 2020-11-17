13 حالة جديدة.. الكورونا يضرب أبناء ميت عقبة | ماذا يحدث فى الزمالك؟

حالة كبيرة من القلق تفرض نفسها داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد تأكد إصابة محمد حسن لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا بعد أن أعلن اللاعب أن نتيجة التحاليل التى أجرها مؤخرا جاءت إيجابية .

وتسود حالة من القلق داخل فريق الكرة بالزمالك خوفا من تعرض المزيد من اللاعبين للإصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة خاصة وأن قبل عدة أيام تعرض حازم إمام الظهير الأيمن الأساسى للإصابة بكورونا أيضا وبات موقف محل شك بشأن المشاركة مع الفريق الأبيض أمام الأهلى فى نهائى إفريقيا المقرر إقامته فى 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة .

ويأمل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو فى لحاق جميع اللاعبين بمباراة الأهلى المرتقبة فى نهائى إفريقيا فى ظل السعى إلى الفوز بها والتربع على عرش القارة السمراء .

ولم يتوقف انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات داخل فريق كرة القدم أيضا ، وإنما تعرض فريق كرة الطائرة إلى 11 إصابة كورونا دفعة واحدة ، بعد ان أصيب محمد اللقانى المدير الفنى لفريق الطائرة بالكورونا بجانب أحد الإداريين بالإضافة إلى 9 لاعبين .



وكان محمد اللقانى تولى تدريب فريق طائرة الزمالك مؤخرا خلفا لحسام عبدالعزيز ، ويسعى محمد اللقانى إلى تكوين فريق قوى يكون قادرا على حصد لقب الدوري فى الموسم الجديد .