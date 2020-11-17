وتسود حالة من القلق داخل فريق الكرة بالزمالك خوفا من تعرض المزيد من اللاعبين للإصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة خاصة وأن قبل عدة أيام تعرض حازم إمام الظهير الأيمن الأساسى للإصابة بكورونا أيضا وبات موقف محل شك بشأن المشاركة مع الفريق الأبيض أمام الأهلى فى نهائى إفريقيا المقرر إقامته فى 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة .
ويأمل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو فى لحاق جميع اللاعبين بمباراة الأهلى المرتقبة فى نهائى إفريقيا فى ظل السعى إلى الفوز بها والتربع على عرش القارة السمراء .
ولم يتوقف انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات داخل فريق كرة القدم أيضا ، وإنما تعرض فريق كرة الطائرة إلى 11 إصابة كورونا دفعة واحدة ، بعد ان أصيب محمد اللقانى المدير الفنى لفريق الطائرة بالكورونا بجانب أحد الإداريين بالإضافة إلى 9 لاعبين .
وعلى الفور تم عزل جميع لاعبي الزمالك المصابين للتعافي من الكورونا والعودة من جديد لقيادة تدريبات الزمالك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد وخوض نهائي إفريقيا ونهائيات كأس مصر.
ويفرض مجلس إدارة الزمالك إجراءات مشددة بشأن التعامل مع كورونا داخل أسوار النادي بميت عقبة تجنبا لانتشار الفيروس اللعين والذى بدأ فى العودة بقوة مرة أخرى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 13 حالة جديدة.. الكورونا يضرب أبناء ميت عقبة | ماذا يحدث فى الزمالك؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.