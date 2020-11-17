مفاجأة| الأهلي رفض أمير عادل.. فتعاقد معه الزمالك

ارتبط اسم اللاعب المصري أمير عادل "ألكسندر ياكوبسن" صاحب الجنسية الدنماركية، بتمثيل فريق الزمالك، بداية من الموسم المقبل.

وكان إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، قد أكد في الأيام السابقة، أن ناديه أتم التعاقد مع صانع ألعاب سيكون مفاجأة للجميع، موضحًا أنه محترف مصري وليس اسما معروفا، حيث تشير التكهنات إلى أنه أمير عادل.

وعلم دوت الخليج، أن أحد وكلاء اللاعبين، قام بعرض أمير عادل الذي انتهى عقده مع ناديه السابق ساريسبورج النرويجي، على النادي الأهلي، قبل أن يترشح للانضمام إلى الزمالك .

ولكن الأهلي رفض فكرة ضم أمير عادل لصفوفه، لأنه يمتلك لاعبين أعلى من إمكانيات المحترف المصري في هذا المركز، من ضمنهم الثنائي المعار ناصر ماهر ومحمد شريف.