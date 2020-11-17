بسبب ضيق الوقت.. عصام الحضري يعتذر عن عدم انضمامه لـ نادي زد

أشاد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر، بنادي زد ومستواها.
غرد الحضرى من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: " تشرفت بزيارة نادي زد بدعوة كريمة من أصدقائي في مجلس الإدارة وانبهرت بالمستوى الرائع الذي وصل له النادي خلال فترة بسيطة من إنشاءات وملاعب مجهزة بأفضل الإمكانات على الطريقة الأوروبية".
وتابع: "وتناقشنا بشأن انضمامي للفريق لكنني اعتذرت لضيق الوقت لإعداد الفريق بالشكل الأمثل قبل بداية الموسم".
وأعلن محمد دياب العضو المنتدب لنادي "إف سي زد" عن توقف المفاوضات مع عصام الحضري اسطورة حراسة مرمي منتخب مصر، استعدادا لانضمامه للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية وعودته للعب بعد الاعتزال .
وقال دياب، في تصريحاته: "خلال اجتماع النادي بعصام الحضري؛ تحدثنا في الفنيات، وتفقد الملعب والمنشآت الجديدة، ولم نتطرق للحديث عن الأمور المادية".
وأضاف: سبب عدم اتمام الاتفاق مع الحارس التاريخي؛ هو ضيق الوقت لانه ليس كافيا لتفعيل الارتباط الموسم القادم وكان كل الحديث عن فنيات كرة القدم وبعيدة تماما عن الماديات والامور المالية التى لم يتم التطرق إليها في ذلك الوقت.
ووجه العضو المنتدب الشكر لعصام الحضري على تفكيره للعودة للملاعب عبر بوابة نادي زد متمنيا له التوفيق خلال الفترة القادمة.
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