استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد تطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الصالة المغطاة الرئيسية بهيئة إستاد القاهرة الدولي، للوقوف على معدل إنجاز التطوير الخاصة بتطوير الصالة استعدادًا لاستضافة مصر لمونديال اليد يناير المقبل.
وتابع الوزير ما تم إنجازه من أعمال في أرضية الصالة والمدرجات، والمركز الإعلامي، ومسارات الدخول والخروج، والشكل العام للصالة، والتى أوشكت جميعها علي الإنتهاء بشكل كامل، حيث من المقرر أن تستضيف الصالة منافسات بطولة العالم لكرة اليد بجانب الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية ، والصالة المغطاة بــ 6 أكتوبر ، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما حرص الدكتور أشرف صبحي على تفقد مضمار الدراجات بإستاد القاهرة والذي تم إنشاؤه وفق المعايير الدولية، واستعداده لاستقبال البطولات الدولية التي من المقرر أن تقام مصر.
وأكد وزير الشباب والرياضة جاهزية الصالات المغطاة المستضيفة لمونديال اليد، والوصول في الفترة الراهنة للمراحل النهائية من تجهيزها بالأثاث، وأعمال التشطيبات، ويتم المتابعة اليومية مع اللجنة المنظمة للمونديال لجميع الاستعدادات اللوجستية والإدارية والفنية.
ولفت الوزير إلى استعداد الجميع للمونديال بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أعلى مستوى بفضل المقومات والبنية التحتية الرياضية التى تتميز بها الدولة المصرية.
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