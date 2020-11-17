بيكهام يقترب من الجزيرة.. انفراجة كبيرة فى مفاوضات الأهلى مع وادي دجلة

تلقى أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بشرى سارة بشأن انتقاله إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورا كبيرا فى مفاوضات الأهلى مع وادى دجلة بعد تعطل مفاجئ قبل عدة أيام نتيجة المغالاة المالية من قبل إدارة الفريق الدجلاوى.

ولعبت ضغوط رمضان بيكهام دورا كبيرا على إدارة وادى دجلة بشأن تغير موقفهم وإبداء موفقة جديدة برحيله إلى الأهلى خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أن أعلن اللاعب رغبته الكاملة فى الانتقال إلى القلعة الحمراء ، مطالبا وادى دجلة بتسهيل إجراءات انتقاله وعدم الوقوف أمام رغبته .

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلى بعد وصول المفاوضات بين الأهلى ودجلة خلال الوقت الحالى إلى مرحلة متقدمة.