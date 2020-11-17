حازم إمام يخضع لمسحة كورونا بنادي الزمالك

تواجد حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي مقر النادي بميت عقبة. يأتي هذا من أجل الخضوع إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد. وحرص الجهاز الطبي للفريق الأبيض على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية. حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد في سيارته الخاصة اليوم . وقام حازم إمام بالتواجد في سيارته الخاصة منذ دخوله إلى مقر النادي حتى مغادرته، حيث حرص على عدم النزول أو الاختلاط بأي لاعب.

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