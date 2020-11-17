مسحة طبية لفريق الزمالك استعدادا لمواجهة نادي مصر

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالإشراف على المسحة الطبية حيث حرص على الاطمئنان على حالة اللاعبين الطبية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتسود حالة من القلق داخل فريق الكرة بالزمالك خوفا من تعرض المزيد من اللاعبين للإصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تعرض حازم إمام الظهير الأيمن الأساسى ومحمد حسن لاعب الوسط، للإصابة بكورونا أيضا وبات موقف محل شك بشأن المشاركة مع الفريق الأبيض أمام الأهلى فى نهائى إفريقيا المقرر إقامته فى 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة .

ولم يتوقف انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات داخل فريق كرة القدم أيضا ، وإنما تعرض فريق كرة الطائرة إلى 11 إصابة كورونا دفعة واحدة ، بعد أن أصيب محمد اللقانى المدير الفنى لفريق الطائرة بالكورونا بجانب أحد الإداريين بالإضافة إلى 9 لاعبين.