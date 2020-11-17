أخبار الرياضة.. 13 حالة كورونا في الزمالك.. الشناوي يثير رعب جماهير الأهلي.. تغييرات كبيرة في تشكيل منتخب مصر أمام توجو

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

حالة كبيرة من القلق تفرض نفسها داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد تأكد إصابة محمد حسن لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا بعد أن أعلن اللاعب أن نتيجة التحاليل التى أجرها مؤخرا جاءت إيجابية.

حالة كبيرة من القلق تفرض نفسها على جماهير الأهلي بسبب الصور المنتشرة خلال الساعات الماضية من داخل معسكر منتخب مصر في توجو استعدادًا لمواجهة الليلة في إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .

أكد تقرير صحفي أمريكي، تنافس ناديا الأهلي والزمالك على ضم ماريو بالوتيلي مهاحم بريشيا الإيطالي السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ارتبط اسم اللاعب المصري أمير عادل "ألكسندر ياكوبسن" صاحب الجنسية الدنماركية، بتمثيل فريق الزمالك، بداية من الموسم المقبل.

استقر عدد من اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما قرر الرباعي محمد إبراهيم ومحمد مسعد وأحمد محسن ومحمد تونى الرحيل عن النادي.

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية أمام توجو فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية.

أكد وائل جمعة أسطورة النادي الأهلي أنه وقع على ورقة رغبة للعب في نادي الزمالك قبل انضمامه إلى القلعة الحمراء.

كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات إمكانية عودة عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، إلى الملاعب بعد وجود مفاوضات مع نادى زد.

كشف ناصر النني والد اللاعب الدولي المصري محمد النني كواليس حديثه مع نجله، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

أكد تقرير إنجليزي اليوم، الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لن يشارك في مباراة ليستر سيتي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حتى إذا تعافى من فيروس كورونا.