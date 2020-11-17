جلسة فنية بين باتشيكو واللاعبين بنادي الزمالك

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين .

يأتي هذا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الأبيض المقرر إقامتها على ملعب النادي بميت عقبه.

وحرص باتشيكو على توجيه بعض النصائح الفنية المقرر تنفيذها خلال مران اليوم.

وانطلقت منذ قليل التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، وذلك على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وشهد المران تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، حيث حرص الجهاز الفني على خوض اللاعبين لبعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة.

وخاض الفريق فقرة فنية شهدت الاهتمام على اللعب بشكل سريع والتدريب على بعض المواقف التكتيكية المراد تنفيذها في الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.