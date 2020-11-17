والد النني يكشف آخر تطورات إصابته بـ كورونا.. وموعد سفره إلى لندن

كشف ناصر النني والد محمد النني لاعب منتخب مصر وآرسنال الإنجليزي، آخر تطورات حالة نجله، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن أمس، الإثنين، إصابة النني، بفيروس كورونا، بالتالي سيغيب عن مواجهة توجو، المقرر إقامتها اليوم، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "النني لا يعاني من أي أعراض مطلقا، ولا يعاني من البرد أو السعال".

وواصل: "محمد النني يقيم بمفرده وقد يسافر إلى لندن يوم الخميس القادم".