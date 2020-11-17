تغييرات ومفاجآت بالجملة.. حسام البدري يعلن تشكيل مصر لمواجهة توجو

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة توجو، بعد قليل، فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون.

وضم التشكيل:

في حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أيمن أشرف، وأحمد حجازي، ومحمود الونش، وأحمد توفيق

خط الوسط: طارق حامد، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشة، ومحمد شريف، ومحمود تريزيجيه

الهجوم: أحمد حسن كوكا