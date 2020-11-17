للمره الثانية.. إيروسبورت يستضيف بطولة الجمهورية للبلياردو والسنوكر

يشهد نادي إيروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني، إنطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للبلياردو و السنوكر فئة "أ" وبطولة الماسترز لتأهيل منتخب مصر للبلياردو، حيث يستنضيف النادى البطولة والتى انطلقت من اليوم ١٧ نوفمبر وتستمر لمدة إسبوعين حتى يوم 4 ديسمبر، وذلك في في ضوء التعاون المستمر والمثمر بين وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب و الرياضة.

وتضم البطولة حوالى ٨٥ لاعب من جميع الأندية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور عمرو الخرادلي رئيس الإتحاد المصري للبلياردو واللواء علي هاني رئيس مجلس ادارة نادي ايروسبورت و لفيف من قيادات النادي. وأشار اللواء علي هاني أنه بناءً على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بشأن استضافة فعاليات هذه البطولة وتسخير كافة الإمكانيات من الصالات والأجهزة اللازمة وتوفير كافة متطلبات المشاركين وذلك للخروج بالبطولة بالشكل المتميز الذي يليق بمكانة وزارة الطيران و الإتحاد. كما أضاف أن تنظيم إيروسبورت لفاعليات البطولة تعد إضافة هامة للنادي حيث أنه يساعد على تشجيع و نشر هذه الرياضة بين أعضاء النادي و حثهم على ممارستها. جدير بالذكر أن هذة البطولة هي الثانية التي تقام بنادي إيروسبورت، و ذلك بعد أن أقيمت نفس البطولة بالنادي في عام ٢٠١٨ تحت رعاية الاتحاد المصري للبلياردو.

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