أوباما ينتظم في تدريبات الزمالك .. والسعيد يواصل التأهيل

انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشارك أوباما في التدريبات الجماعية للفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق، حيث أصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة على المستوى الطبي.

وواصل عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية والطبية في صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.