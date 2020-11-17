تقارير: ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل مبابي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يستهدف ضم كيليان مبابي جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلًا عن صحيفة " تايمز" البريطانية، فأن نادي ليفربول يريد بشدة ضم مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة بأنه يتوجب على ليفربول بيع أحد لاعبي خط الهجوم وهم محمد صلاح أو ساديو ماني أو روبيرتو فيرمينو، وسط اهتمام من كبار فرق الدوري الإسباني لضمهم، وذلك حال أرادوا التعاقد مع مبابي.

وأكدت الصحيفة بأن نادي ليفربول سيشهد صراعًا قويًا مع نادي ريال مدريد من أجل التعاقد مع مبابي.

وتنتهي عقود محمد صلاح وزميليه ماني وفيرمينو مع ليفربول بنهاية موسم 2022-2023.