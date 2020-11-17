بعد 70 عاما في ميلوود.. ليفربول يفتتح مركز تدريبات " أكسا".. فيدو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن افتتاح مركز تدريبات الفريق الجديد " أكسا"، بعد 70 عاما في ميلوود.

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" عهد جديد في ليفربول، بعد 70 عاما في ميلوود، الريدز أصبح لهم مركز تدريب جديد في كيربي، مع وجود كافة الخدمات والإمكانيات التي تناسب أبطال أفريقيا الدوري الإنجليزي".

وتابع:" في مركز تدريب أكسا يوجد كل شيئ تحتاجه سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا، حيث أضفنا بعض الأشياء الأخرى مثل ملعب التنس وملاعب كرة القدم والكرة الشاطئية، ومن الواضح أن الملاعب ستكون رائعة".