بعد أن انتهى عقده مع السويق … عصام البارحي يفاضل بين عدد من العروض

بعد عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين للموسم الكروي 2020/2021 أصبح المهاجم عصام البارحي لاعبا حرا ، الأمر الذي بدأت معه اتصالات العديد من الأندية للحصول على خدماته للتواجد ضمن صفوفها لهذا الموسم من بينها أندية في دوري عمانتل وأخرى بدوري الدرجة الأولى ، إلا أن اللاعب لا زال يفاضل بين هذه العروض قبل اتخاذ القرار النهائي بالتواجد ضمن صفوف أي من هذه الاندية .

الجدير بالذكر ، بأن البارحي بدأ مشواره في المراحل السنية مع نادي السيب ضمن فريق الشباب قبل أن يلعب للأولمبي ، ثم انتقل للعب ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب قبل ان ينضم إلى نادي الرستاق ويحصل معه على لقب افضل لاعب بدوري الدرجة الأولى في الموسم 2015 / 2016 ، وواصل مشواره مع نادي الرستاق بدوري الاضواء ليحصل معه على لقب هداف دوري المحترفين في موسم 2016 / 2017 ، بعدها انضم إلى نادي ظفار في عقد لمدة موسمين إبتداء من 2017 / 2018 و 2018 / 2019م ، فيما انضم لصفوف النهضة بالقسم الأول للموسم الماضي 2019 / 2020م وساهم معه في الوصول للمربع الذهبي للكأس الغالية ، قبل أن يختم الموسم في القسم الثاني مع نادي السويق ، كما تم اختياره لصفوف المنتخب الاولمبي بقيادة حمد العزاني واختير لصفوف المنتخب الأول مع المرحوم فيربيك .

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