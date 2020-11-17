الجمعة القادم انطلاق منافسات السباق الثاني للدراجات الهوائية

مسقط ـ العمانية :يشهد شارع الباطنة الساحلي يوم الجمعة القادم سباق المرحلة الثانية من سباقات الاتحاد العماني للدراجات للموسم 2020 / 2021 الذي انطلقت مرحلته الأولى في ٤ نوفمبر الجاري بولاية العامرات بمشاركة ١٤ فريقا وخصص للفرق ضد الساعة.وسوف يكون السباق الثاني الذي حدد لمسافة 18 كيلومترا سباقا فرديا ضد الساعة فيما يقام السباق الثالث في 27 نوفمبر بمنطقة حلبان وسوف يكون سباقا عاما ولمسافة 90 كيلومترا أما السباق الرابع فسوف يقام في 18 ديسمبر بطريق المطار لمسافة 98 كيلومترا وأيضًا سيكون سباقا عاما وتحتضن ولاية نزوى في 8 يناير 2021 السباق الخامس لمسافة 123 كيلومترا حيث سيكون سباقا عاما.أما السباق السادس فسوف يقام في ولاية قريات في 22 يناير لمسافة 87 كيلومترا وهو سباق عام وتشهد قرى وكان ووادي مستل بولاية نخل 5 فبراير 2021 السباق السابع لمسافة 96 كيلومترا، فيما يختتم الاتحاد العماني للدراجات سباقات موسمه بالسباق الثامن الذي سيقام في 26 مارس 2021 لمسافة 84 كيلومترا وهو سباق عام سوف يقام بهيئة الطيران المدني.

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