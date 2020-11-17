منتخبنا لكرة القدم للصالات يعود للتجمع ديسمبر المقبل

مسقط ـ العمانية : أعلن المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات عن موعد معسكره القادم الذي سيقام خلال الفترة من 17 إلى 31 ديسمبر المقبل بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بعدما أعلنت لجنة كرة القدم للصالات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الموعد النهائي لبطولة آسيا للمنتخبات التي تقررت خلال الفترة من 23 مارس إلى 3 أبريل 2021 بالكويت.وتم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات، حيث تضم الأولى منتخبنا الوطني إلى جانب تركمانستان وفيتنام وطاجيكستان، وفي المجموعة الثانية لبنان والكويت المستضيفة إلى جانب اليابان وقرغيزستان، فيما تضمّ المجموعة الثالثة البحرين مع أوزبكستان والصين وإندونيسيا، وتضم الرابعة منتخبات إيران حاملة اللقب وتايلند وكوريا الجنوبية والسعودية، ويتأهل الخمسة الأوائل في البطولة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في ليتوانيا العام المقبل. واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للصالات بقيادة المدرب يونس الفهدي18 لاعبًا لهذا المعسكر من خلال وجود هشام الوهيبي وعبد العزيز الرقادي ووليد الفارسي ويونس العويسي ومهند الشبلي وعيسى البلوشي ومحمد العدوي ولؤي الوهيبي ومعتصم الشامسي وزامل البلوشي وخلفان المعولي وثامر البلوشي ومحمد الحسني وعمار البوسعيدي ومنصور الهادي وعيسى الجابري ومحمد اللواتي ومخلد الرقادي.

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