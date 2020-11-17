ميدان البشائر يشهد سباق الهجن الأسبوع القادم بمشاركة محلية وخليجية

أدم ـ العمانية : تنظم دائرة ميدان البشائر للهجن العربية التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان سباقًا للهجن بمناسبة العيد الوطني الخمسين خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ نوفمبر الجاري على ميدان البشائر لسباقات الهجن وبالتعاون مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن.ويشتمل السباق على 64 شوطا منها 20 شوطا لفئة الحجائج ابكار وجعدان لمسافة 3 كم و 11 شوطا لفئة اللقايا ابكار وجعدان لمسافة 4 كم و 7 أشواط لفئة اليداع ابكار وجعدان لمسافة 5 كم و 8 أشواط لفئة الثنايا والحول والزمول لمسافة 6 كم. وتشارك في السباق مختلف أنواع الهجن من محافظات السلطنة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسوف تخضع الهجن المشاركة للفحص البيطري والتفتيش عن الصدمات الكهربائية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية الصادرة عن الجهات المختصة بالسلطنة والقوانين المنظمة للسباقات.وقد حددت اللجنة المنظمة للسباق رابطا الكترونيا يتم من خلاله تسجيل الهجن المشاركة عبر الاتحاد العماني لسباقات الهجن خلال الفترة من 15 إلى 19 من الشهر الجاري وقد رصدت اللجنة المنظمة عددًا من السيارات للفائزين بالمراكز الأولى في أشواط السباق الرئيسية ومكافآت مالية للمراكز من الثاني حتى العاشر وقد استعدت دائرة ميدان البشائر للهجن العربية لهذا السباق منذ وقت مبكر من خلال تشكيل عدد من اللجان التي ستتولى الجوانب الفنية والإدارية والإعلامية وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.ومن المتوقع أن تكون المشاركة كبيرة في هذا السباق الذي ينتظره ملاك الهجن ليكون رافدا لهم وعاملا مهما في تنشيط عملية البيع والشراء لهجن السباق وبداية طيبة للموسم الحالي الذي كانت بدايته مع المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الثامن الذي ينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية.يذكر أن هذا السباق هو الأول الذي سيقام على ميدان البشائر لسباقات الهجن بعد الإضافات والتحسينات في مختلف مرافقه، حيث أصبح جاهزًا لاحتضان مختلف أنواع سباقات الهجن في الفترتين الصباحية والمسائية.