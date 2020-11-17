اتحاد ألعاب القوى يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية 17 ديسمبر القادم

مسقط ـ العمانية : يعقد الاتحاد العماني لألعاب القوى اجتماع جمعيته العمومية العادي 17 ديسمبر القادم لاعتماد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.وأكد مجلس إدارة الاتحاد على أهمية قيام الأندية المنتسبة للاتحاد البالغ عددها أربعون ناديا بتجديد عضويتها حتى يتسنى توجيه الدعوة لها لحضور الاجتماع وفق المادة 22 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد.وسوف يتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات وفق جدول الأعمال اهمها التصديق على محضر الاجتماع السابق وتقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة الماضية وبرنامج الانشطة وخطة العمل للسنة المقبلة.وكان الاتحاد العماني لألعاب القوى قد عقد يوم الأربعاء 4 نوفمبر الجاري اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تم خلاله تمديد فترة مجلس إدارة الاتحاد حتى مايو من العام القادم.

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